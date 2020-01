Concorso Pescara Multiservice (ex Pescara Parcheggi), selezione per contratti a tempo indeterminato: le figure ricercate

Un concorso per la copertura di alcune posizioni è stato indetto da Pescara Multiservice (ex Pescara Parcheggi).

La selezione pubblica della società in house del Comune di Pescara scade domenica 12 gennaio.

Queste le figure professionali ricercate:

impiegato amministrativo livello 3;

coordinatore responsabile livello 1.

Il bando è stato pubblicato sul sito della società lo scorso 27 dicembre. Per tutti i dettagli relativi alla selezione per impiegato amministrativo basta cliccare QUESTO LINK, per i dettagli relativi alla selezione per coordinatore responsabile clicca QUI.

Pescara Multiservice si occupa della gestione dei parcheggi pubblici a Pescara, ma anche di servizi coordinati all’assistenza alla mobilità individuale e collettiva e degli accessi alle zone a traffico limitato (Ztl).