Concorso al Comune di Pescara, domande solo online: ecco come presentarle

Da ieri, lunedì 19 novembre, è possibile presentare le domande di partecipazione al concorso indetto dal Comune di Pescara.

La procedura da seguire è esclusivamente attraverso una piattaforma online presente sul sito dell'Ente.

I posti totali a disposizione sono 19 (ma il Comune e altri Enti pubblici potranno attingere dalle graduatorie che resteranno valide per i prossimi tre anni) e la scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per lunedì 17 dicembre a mezzogiorno (per tutti i dettagli clicca QUI).

Queste nel dettaglio le varie figure ricercate e i bandi di partecipazione:

Istruttore direttivo amministrativo, 4 posti (per il bando clicca QUI)

istruttore direttivo contabile, 3 posti (per il bando clicca QUI)

istruttore direttivo geologo, 1 posto (per il bando clicca QUI)

istruttore tecnico-perito, 2 posti (per il bando clicca QUI)

istruttore informatico, 2 posti (per il bando clicca QUI)

istruttore di vigilanza, 1 posto (per il bando clicca QUI)

2 autisti (per il bando clicca QUI)

istruttore direttivo tecnico, 2 posti (per il bando clicca QUI)

istruttore direttivo socio-culturale, 1 posto (per il bando clicca QUI)

istruttore amministrativo, 1 posto (per il bando clicca QUI)

Come detto, le domande si potranno presentare esclusivamente online su una piattaforma presente sul sito del Comune, per accedervi basta cliccare QUI e scegliere il concorso di interesse.

Per informazioni e chiarimenti sulla procedura si può scrivere all'e-mail: servizio.personale@comune.pescara.it

Per necessità di natura tecnica o informatica invece si può scrivere a: servizio.informatica@comune.pescara.it