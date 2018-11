Posti di lavoro al Comune di Pescara, ecco i bandi di concorso

Sono stati pubblicati sul sito del Comune di Pescara i bandi tramite i quali è possibile candidarsi per i 19 posti di lavoro messi a concorso dall'Ente pubblico (per tutti i dettagli clicca QUI).

Si potrà presentare domanda fino a mezzogiorno del 17 dicembre e le graduatorie resteranno valide per tre anni. La preselezione verrà affidata a una ditta esterna.

Le domande potranno essere inserite solo online direttamente sul sito Internet del Comune di Pescara a partire da oggi, lunedì 19 novembre. Questi i posti a disposizione: