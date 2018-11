Lavoro, concorso all'Aca: 10 posti a disposizione: le figure richieste

L'Aca, l'azienda comprensoriale acquedottistica, ha indetto, tramite la pubblicazione sul proprio sito internet, due distinti concorsi per la ricerca di alcune figure professionali.

La selezione pubblica per titoli ed esami, per un totale di 10 posti di lavoro a disposizione, scadrà il prossimo 23 novembre alle ore 13 ovvero entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bura Speciale Concorsi.

Nello specifico, la ricerca dell'Aca prevede l'assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di:

6 letturisti/verificatori (operaio reti idriche);

4 agenti tecnico idraulici.

