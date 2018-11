Concorso al Comune di Pescara, i posti di lavoro a disposizione

Sono in totale 19 i posti di lavoro messi a concorso al Comune di Pescara i cui bandi saranno pubblicati domani (16 novembre) sulla Gazzetta Ufficiale. Ad annunciarlo è stato il vice sindaco Antonio Blasioli.

I dipendenti attuali saranno in totale 717 persone a fine 2018, con 49 pensionamenti quest'anno e 22 nel 2019. Se passasse la quota 100 proposta dal Governo, i pensionamenti diventerebbero 101 il prossimo anno.

Le graduatorie di questi concorsi resteranno valide per 3 anni, e dunque Palazzo di Città vi attingerà per i prossimi pensionamenti. Non solo, perché vi potranno attingere anche altri Enti che si assoceranno al Comune di Pescara.

Dunque, in realtà, saranno anche più di 19 le persone che verranno assunte nei prossimi 3 anni.

Concorso al Comune di Pescara, ecco come fare domanda

Ci sono 30 giorni di tempo per presentare la domanda ai concorsi, ossia fino al 17 dicembre. La preselezione verrà affidata a una ditta esterna.

Le domande potranno essere inserite solo online direttamente sul sito Internet del Comune di Pescara a partire da lunedì 19 novembre. Questi i posti a disposizione: