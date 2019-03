Offerta di lavoro del Comune di Torre de' Passeri, le figure richieste

Il Comune di Torre de' Passeri ha pubblicato un avviso per la selezione e la conseguente assunzione di due figure professionali.

In particolare, è prevista l'assunzione di 2 unità di personale a tempo indeterminato part-time-Categoria“B", Posizione Economica "B1".

I profili ricercati dal Comune in provincia di Pescara sono per un elettricista e un muratore che verranno assunti a tempo indeterminato part-time 18 ore settimanali.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il prossimo 22 marzo.

Per vedere il bando completo del concorso e scaricare il modello per le domande basta cliccare su questo LINK.