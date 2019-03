Club Esse: selezioni per 420 posti in un villaggio turistico in Abruzzo

Sabato 16 marzo selezioni a Montesilvano, nella sede di via Maresca 34 di Club Esse, per figure da inserire con varie mansioni nel villaggio turistico abruzzese. In tutto sono 420 le posizioni aperte per settori come direzione, ricevimento, cucina, sala, bar, economato, housekeeping, sport e nell’assistenza bagnanti.

L'obiettivo è ricercare personale "del posto" di qualità che possa soddisfare i requisiti richiesti dall'azienda.

La mattina di sabato dalle 10.30 alle 13 verranno valutati i candidati che si presentano per le aree direzione alberghiera, cucina, sala, economato e manutenzione, mentre il pomeriggio dalle 15 alle 16.30 sarà il turno di chi si propone per ricevimento, housekeeping, animazione e assistenza bagnanti.

Chi sarà scelto sarà invitato all’evento di formazione e team building “APP” che si terrà proprio al Club Esse Montesilvano dal 28 aprile all’1 maggio.