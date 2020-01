Club Esse cerca 550 lavoratori nel settore turismo, selezioni anche a Montesilvano

Sono in totale 550 i posti di lavoro che deve coprire la catena alberghiera Club Esse per l'estate 2020.

Le posizioni aperte riguardano intrattenimento, sport, assistenza bagnanti e mansioni alberghiere (direzione, ricevimento, cucina, servizio sala e bar, economato, housekeeping).

Le figure lavorative, come riferisce l'AdnKronos, verranno selezionate nel corso di una grande campagna di reclutamento già ai nastri di partenza: sul sito www.clubesse.it il calendario costantemente aggiornato delle opportunità e alla pagina "Lavora con noi" il form da compilare per proporre la propria candidatura.

Club Esse ha 16 i villaggi estivi in gestione o di proprietà tra Sardegna, Sicilia, Calabria e Abruzzo, a cui vanno aggiunte altre due strutture ricettive in Lazio e Valle d'Aosta, per un fatturato che ha superato i 30 milioni di euro grazie a 600mila presenze. La prima tappa nazionale del recruiting-tour sarà come sempre Bit4Job, l'area dedicata alla ricerca di personale di Bit2020, la Borsa internazionale del turismo prevista a Milano Fieramilanocity dal 9 all'11 febbraio. Competenza ed eventualmente esperienza per i ruoli più tecnici, ma soprattutto entusiasmo, motivazione, disponibilità e, perché no, conoscenza delle lingue straniere sono le caratteristiche richieste a chi - maggiorenne - voglia unirsi alla grande famiglia di Club Esse, che impiega ogni estate 1.500 persone da aprile a ottobre.

Ma una giornata di selezione è prevista anche nella nostra provincia, sabato 14 marzo al Club Esse Mediterraneovia Carlo Maresca 34, dalle ore 10:30 alle 13 e dalle 15 alle 16:30. Chi entrerà a far parte della squadra sarà invitato a partecipare ad "App", quattro giorni di formazione e team building al Club Esse Montesilvano, perché la crescita, la motivazione, la coesione, il lavoro di squadra e la fidelizzazione del personale sono uno dei punti di forza del Gruppo.