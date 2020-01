Cabin Crew Day Ryanair a Pescara: ecco quando, i requisiti e come partecipare

Cabin Crew Day di Ryanair a Pescara.

La compagnia aerea irlandese, tramite Crewlink (società che fornisce il personale di bordo a diversi vettori) ha individuato le date dei vari appuntamenti per la ricerca di personale.

Il Cabin Crew Day è utile per la selezione e il successivo inserimento lavorativo di hostess e steward per Ryanair.

Il Cabin Crew Day, giornata dedicata al reclutamento di nuovi assistenti di volo, si svolgerà nel capoluogo adriatico giovedì 30 gennaio. Ci saranno colloqui ad hoc con i responsabili delle Risorse Umane di Ryanair e la somministrazione di test in lingua inglese.

Questi i requisiti richiesti:

età superiore ai 18 anni;

altezza minima di 1,57 e massima 1,88 metri, proporzionata col peso;

essere fluenti nella lingua inglese;

buona forma fisica;

buone capacità visive (le lenti a contatto sono ammesse);

buone capacità natatorie.

Queeste le prossime date previste in Italia:

Roma – 14 gennaio 2020

Venezia – 15 gennaio 2020

Catania – 15 gennaio 2020

Napoli – 16 gennaio 2020

Milano – Bergamo, 17 gennaio 2020

Cagliari, 21 gennaio 2020

Palermo, 22 gennaio 2020

Torino, 24 gennaio 2020

Genova, 28 gennaio 2020

Verona, 30 gennaio 2020

Pescara, 30 gennaio 2020

Roma – 5 febbraio 2020

Pisa – 5 febbraio 2020

Bari – 5 febbraio 2020

Catania – 5 e 6 febbraio 2020

Napoli – 7 febbraio 2020

Milano – Bergamo, 7 febbraio 2020

Venezia – 12 febbraio 2020

Torino – 19 febbraio 2020

Palermo – 20 febbraio 2020

Cagliari – 21 febbraio 2020

Roma – 25 febbraio 2020

Bari – 26 febbraio 2020

Catania – 26 febbraio 2020

Bologna – 26 febbraio 2020

Napoli – 27 febbraio 2020

Milano – Bergamo, 28 febbraio 2020

Per partecipare alle giornate di selezione è suggerito un abbigliamento formale (pantaloni lunghi e camicia per gli uomini, camicia, gonna e collant color carne per le donne). I candidati selezionati parteciperanno ad un corso di formazione per il personale di bordo della durata di 6 settimane: chi supererà il corso verrà assunto con un contratto iniziale di 3 anni.