Pubblicato il nuovo bando voucher Alta Formazione, al via le domande

Pubblicato sul sito della Regione Abruzzo il nuovo bando Voucher Alta Formazione, finanziato dal Por-Fse 2014-2020 e rivolto a studenti universitari o che frequentano master post-universitari in Italia o all'estero.

Il bando (sul sito della Regione e su abruzzolavoro.eu) ha una dotazione di 1,5 milioni di euro, suddivisa in tre linee di intervento (università, alta formazione in Italia e alta formazione all'estero). Copre le spese universitarie o per corsi di alta formazione post-universitaria per l'anno accademico 2017/2018.

Possono partecipare anche studenti con età superiore a 35 anni. E' richiesta la residenza minima di tre anni in uno dei comuni abruzzesi. Sono ammessi a beneficio i corsi, universitari o di alta formazione, purché alla data di scadenza della presentazione delle domande il percorso formativo non sia concluso.

Le domande vanno presentate per via telematica a questo indirizzo fino al 16 marzo 2018.