Un sostegno per il lavoro: on line il bando per tirocini dedicati a donne e mamme

Tirocini formativi per donne e mamme in difficoltà, disoccupate e senza fonte di reddito, un’azione dell’Assessorato alle Politiche Sociali, promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune. Si tratta di una misura di sostegno che vede già operativa da tempo l’Amministrazione e si aggiunge a quelle già erogate con i progetti sul reddito di inclusione e per la lotta alla povertà (ReI e Cielo).

A tal proposito l’assessore Antonella Allegrino auspica che le donne che ne usufruiranno possano trovare un sostegno economico e avere l’opportunità di reinserirsi stabilmente nel mondo del lavoro. Il bando non ha scadenza, prevede in tutto sei tirocini che avranno la durata di due mesi, finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo o il reinserimento nel mercato del lavoro.

Il bando è consultabile a questo link.