Autostrade, mille assunzioni: posti a disposizione anche a Pescara, ecco come candidarsi

Interessa anche Pescara il maxi piano di Autostrade per l'Italia per l'assunzione di oltre mille figure fra diplomati e laureati. Il piano, che andrà avanti fino al 2023, prevede assunzioni in vari settori: da quello della manutenzione e controllo autostradale, agli ingegneri e geometri fino agli esattori.

Il Cda della società ha approvato il piano e decine di posizioni sono già aperte ed è possibile candidarsi sul sito di Autostrade per l'Italia attraverso l'apposito link seguendo le istruzioni del form di compilazione. Il piano strategico di potenziamento della società prevede investimenti fino a 7,5 miliardi di euro fra assunzioni, investimenti e spese di manutenzione della rete autostradale.

I requisiti richiesti variano in base alla figura professionale, mentre le sedi interessati sono dislocate in tutta Italia: da Genova a Roma, Firenze, Udine, Foggia e Pescara. Il piano prevede ad ampio raggio d'azione anche una completa digitalizzazione delle procedure e dei processi lavorativi aziendali con l'ausilio di tecnologie di ultima generazione come l'intelligenza artificiale, per il monitoraggio di ponti e viadotti su tutta la rete autostradale.