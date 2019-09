Offerta di lavoro Arta Abruzzo, il profilo ricercato

Offerta di lavoro dell'Arta Abruzzo che ricerca due persone.

L'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente ha infatti pubblicato un avviso di selezione, per titoli e prove d’esame, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di 2 unità di personale.

Il profilo ricercato è quello di Assistente Tecnico–Perito Chimico, categoria C – fascia economica iniziale, Ccnl Comparto Sanità.

Il profilo per cui è stata indetta la selezione si occuperà delle attività di monitoraggio marino relative alla direttiva “Marine Strategy” per l'attuazione dell'art. 11 del D.lgs. 190/2010 e alla direttiva 2000/60/CE e relativi programmi operativi. La scadenza per presentare la domanda è fissata alle ore 12 del 19 settembre.

Per tutti i dettagli basta cliccare QUESTO LINK.