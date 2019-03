Offerta di lavoro Alleanza Assicurazioni con Sangiò Lavoro, ecco come candidarsi

Sono in totale 15 i giovani laureati (o diplomati) per Pescara e Chieti e relative province che sta cercando Alleanza Assicurazioni in collaborazione con lo sportello Sangiò Lavoro del Comune di San Giovanni Teatino.

Le candidature possono essere presentate fino a venerdì 29 marzo inviando il curriculum vitae a sangiolavoro@comunesgt.gov.it, pescara.job@alleanza.it oppure consegnandolo allo sportello Sangiò Lavoro (piano terra del Comune).

Alleanza Assicurazione sta promuovendo il progetto "Generazione Alleanza", riservato a candidati tra i 25 e i 35 anni, laureati o diplomati, residenti nelle due province di Chieti e Pescara, e vuole offrire, in sinergia e collaborazione con il Comune di San Giovanni Teatino un importante opportunità per sviluppare competenze da investire sul territorio.

Questa la road map di avvicinamento all'evento finale che si terrà al termine delle selezioni: