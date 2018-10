Azienda di Cepagatti sbarca in Libia e offre lavoro, ecco le figure richieste

Nuove opportunità di lavoro proposte dalla Soc.e.i. Impianti di Vallemare di Cepagatti alla quale sono stati affidati i lavori di manutenzione della più importante struttura ospedaliera di Tripoli.

Per questa ragione, l'impresa di Cesarino e Giuliano Leone, cerca nuove figure professionali da impiegare in questo appalto in Libia.

Proprio nei giorni scorsi, nella capitale libica, è stato infatti sottoscritto un contratto triennale da circa 30 milioni di euro con il Tripoli Medical Center Hospital per i futuri interventi di manutenzione elettromeccanica, idraulica e di servizi generali.

L'apertura dei cantieri è prevista all'inizio del prossimo mese di novembre. Per questa ragione la Soc.e.i. cerca ingegneri elettromeccanici e civili e figure specializzate nei settori dell’elettronica e dell’informatica.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0859700303.

La ditta è stata fondata a metà degli anni ’90 dai due fratelli abruzzesi, la società è molto attiva sul mercato nazionale ed estero per la fornitura di una pluralità di servizi di impiantistica elettrica, idraulica, di sicurezza, domotica, a gas, principalmente nel comparto ospedaliero. È proprio nella mission volta all’ottimizzazione delle prestazioni delle strutture sanitarie che, nel corso del tempo, si è concentrata la società raggiungendo una crescita esponenziale. Come sostengono entrambi i fratelli Leone, sono state anche avviate di recente importanti trattative per poter presto collaborare con Paesi come il Qatar e la Siberia.

Queste le parole di Cesarino e Giuliano Leone: