Rba ricerca personale anche per la sede di Pescara, ecco le figure richieste

Una ricerca di lavoro per trovare nuovi impiegati.

È quella che ha lanciato Rba, Business school of management, che apre nuove sedi e cerca specialisti in risorse umane.

Rba è la scuola di management lanciata nel 2017 dalla società di selezione del personale Radar Consulting Italia, allo scopo di creare la nuova generazione di manager, composta da giovani in grado di gestire il cambiamento e di portare le aziende italiane a competere sia a livello nazionale che internazionale.

Le ricerche attualmente in corso hanno il fine di inseirie le seguenti figure professionali per le sedi di Roma, Napoli, Bari, nonché per l'implementazione delle strutture già presenti a Milano e Pescara:

giovani career manager;

esperti nella selezione e nella formazione del personale;

project manager, tutor d'aula, formatori aziendali.

Questi ultimi devono poter vantare una brillante e comprovata carriera manageriale, preferibilmente maturata all'interno di contesti aziendali modernamente organizzati.

Per candidarsi è necessario compilare il form presente sul sito www.rbamaster.com alla sezione "Lavora con noi'".