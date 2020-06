Si arricchisce la flotta di pescherecci della marineria di Pescara: arriva la "Erminio Padre" [FOTO]

Presentata dal vicepresidente di Confcommercio Pescara Padovano, la nuova imbarcazione da 30 metri della famiglia Camplone che arricchisce così la flotta della marineria di Pescara. Si chiama "Erminio Padre" ed è un motopeschereccio dedicato al capostipite della famiglia rappresentata dai fratelli Camplone e per Massimo "Massimuccio".

Padovano spiega che si tratta di una nuova fra le più grandi imbarcazioni, ormeggiata sulla banchina sud e che darà lavoro a dieci persone, nonostante il momento di difficoltà, a testimonianza che lo scalo marittimo di Pescara è sempre vivo ed ha voglia di ripartire.

Va dato atto a Massimo Camplone di essere sempre stato in prima fila per le battaglie per la marineria. La sua famiglia ha sempre lavorato per e con la marineria e oggi intitolare il peschereccio al papà ha voluto significare portare avanti la tradizione di famiglia con questa nuova imbarcazione e allora, come Confcommercio non possiamo che fare un plauso a questa iniziativa che arriva in una città che vive anche delle attività marinare oltre che di commercio e terziario.