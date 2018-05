Nuovo incontro sulla Zona Franca Urbana in Camera di Commercio

Oggi, lunedì 21 maggio, alle ore 15,30 nella sala Camplone della Camera di Commercio di Pescara si svolgerà un incontro pubblico dal titolo “Zona franca urbana, ultima chiamata”, in vista della data di scadenza per l’inoltro delle domande.

“Il termine per fare la domanda di poter usufruire dei benefici previsti dalla misura scadrà il 23 maggio – illustra l’assessore alla Zona Franca Urbana Simona Di Carlo – vogliamo essere certi che ci sia la massima diffusione possibile perché tanti possano aderire. Quella di domani è una nuova iniziativa, che arriva dopo il successo riscosso dai vari incontri e da tutto quello che abbiamo organizzato sull’argomento, con la collaborazione dei tecnici ministeriali e delle associazioni di categoria locali. Nel Comune di Pescara avrà una capienza di circa 7 milioni la Zona Franca Urbana, con agevolazioni fiscali e contributive a favore di micro e piccole imprese insediate o da insediare in una porzione di territorio comunale individuata a tal fine e caratterizzata da particolare disagio economico e sociale. Domani torneremo a fare il punto a pochi giorni dal termine per la presentazione delle domande, fissato per il 23 maggio con gli esperti che illustreranno nuovamente il funzionamento delle agevolazioni e risolveranno gli ultimi dubbi per quanti potranno accedere alle risorse finanziarie destinate a sgravi fiscali e previdenziali”.