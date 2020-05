VIDEO | Paolini (Saga): "Aeroporto d'Abruzzo pronto a ripartire, previsti anche un nuovo volo"

L'aeroporto d'Abruzzo di Pescara è pronto a ripartire dopo l'emergenza Covid-19 (Coronavirus) con la ripresa dei collegamenti aerei sospesi lo scorso marzo.

A tracciare l'immediato futuro dello scalo aeroportuale è il presidente della Saga, Enrico Paolini.

Il numero 1 della Saga da un lato annuncia come tutti i dipendenti e gli operatori aeroportuali siano stati sottoposti a tampone nei giorni scorsi risultando negativi al Covid-19 (Coronavirus) e dall'altro annuncia quando riprenderanno i vari voli proposti da Volotea e Ryaniar oltre a nuove rotte come quella verso Alghero in Sardegna. Paolini contesta però anche la scelta di Alitalia di sospendere nuovamente il collegamento, ritenuto fondamentale per tutta l'economia regionale, verso Milano Linate.