Aeroporto d'Abruzzo, pronto il bando per i nuovi voli: ecco le destinazioni

Nuovi voli dall'aeroporto d'Abruzzo di Pescara con il bando che sarà pubbllicato a breve.

La novità è stata annunciata questa mattina, martedì 5 novembre, al termine dell'assemblea dei soci della Saga, la società che gestisce lo scalo aeroportuale.

Presente anche Marco Marsilio, in rappresentanza della Regione Abruzzo: il bilancio si chiude con un attivo di 35mila euro.

Fondamentale il contributo regionale, che ha consentito importanti investimenti che vanno dall’antincendio, con 400 mila euro per lavori di adeguamento terminati ad ottobre e il Sieg, con un milione di euro già stanziati, per il rimborso delle spese di sicurezza. Obiettivo dichiarato è quello di raggiungere il milione di passeggeri entro il 2020. E per farlo saranno attivate nuove rotte, sia italiane che estere.

Questo quanto dice il presidente della Saga, Enrico Paolini:

«Nazionali e internazionali, per noi la crescita di questo aeroporto è un passaggio determinante per lo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio. Come annunciato di comune accordo con l’assessorato regionale al Turismo, tra le nuove rotte ci sono Parigi e Berlino e le riconferme di Catania e Torino. È importante riattivare il volo su Torino, perché abbiamo un’area industriale con forte presenza dell’automotive ed è importante tutelare questo insediamento produttivo e renderlo appetibile. Ovviamente per le altre destinazioni internazionali, attendiamo le offerte che arriveranno dalle compagnie aeree. Personalmente ritengo che andrebbe sostenuto il Nord Europa ed i Paesi dell’Est, area fortemente in crescita».

Il presidente Marsilio si è soffermato, infine, sull'importanza di allungare la pista dell'aeroporto e aprire a rotte intercontinentali al fine di rendere competitivo l'Abruzzo.