VIDEO | L'assessore regionale Febbo: "Entro fine anno il bando per i nuovi voli dell'aeroporto d'Abruzzo"

Sarà pubblicato entro fine anno il bando per l'attivazione dei nuovi voli da e per l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara.

A farlo sapere è l'assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo.

Questo quanto spiega Febbo:

«Non avendo risorse disponibili a bilancio dobbiamo ricorrere a fondi europei ma contiamo di pubblicare entro fine anno il bando per i nuovi voli che potranno essere operativi a partire da inizio 2020. Stiamo lavorando a una progettazione che non riguarda solo l'aeroporto ma anche l'interporto dove si arriva con Sangritana e non con Rfi, per questo motivo non abbiamo previsto un'intermodalità ferroviaria. Il completamento dei lavori con i circa 16 milioni di euro di fondi derivanti dal Masterplan è previsto tra 2021 e 2023 mentre il completamento della pista è previsto nel 2022».