Tua presenta 20 nuovi autobus, 3 saranno destinati a Pescara

La Tua, l'azienda regionale di trasporto pubblico, ha presentato 20 nuovi autobus tecnologicamente avanzati che consentiranno un abbattimento dei costi e una maggiore efficienza grazie a motori di ultima generazione.

Sono 20 autobus Iveco Crossway Line da 12 metri alimentati da motori Euro 6 che sono immediatamente immessi in esercizio.

L’investimento economico per i 20 nuovi autobus è di circa 4 milioni e 7mila euro.

I nuovi mezzi sono stati assegnati ai diversi territori abruzzesi:

6 opereranno nella provincia di Chieti (2 assegnati all’unità di produzione di Chieti e 4 a quella di Lanciano);

3 in quella di Pescara (2 Pescara extraurbano e 1 Pescara urbano);

6 nella provincia dell’Aquila (2 all’unità di produzione del capoluogo, 1 ad Avezzano e 3 a Sulmona);

5 a Teramo (3 all’unità di produzione di Teramo, 2 in quella di Giulianova).

I nuovi Iveco Crossway della Tua prevedono sistemi di digitalizzazione che permettono di rendere i mezzi pubblici “smart”; tutti i nuovi autobus, infatti, sono dotati di emettitrici e validatrici dei titoli di viaggio, del sistema conta-passeggeri alle porte, del Tvcc controllo porte (acronimo di televisione a circuito chiuso), di telecamera interna, computer e rete telematica di bordo per interfacciarsi in qualsiasi momento con la centrale operativa.

A livello economico, grazie ai motori Euro 6, ogni autobus dovrebbe far risparmiare circa 11mila euro per il minor costo del carburante, riduzione dei costi di manutenzione e per lo sconto accisa fiscale per un totale di circa 220mila euro.