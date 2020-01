Numeri positivi per l'Apl della Cna di Pescara sulla domanda ed offerta di lavoro

Si chiude con un bilancio positivo il 2019 dell'Agenzia per il lavoro della Cna di Pescara. I numeri snocciolati dalla struttura in via Cetteo Ciglia infatti indicano 93 attivazioni di tirocini extracurriculari; 26 assunzioni tramite il programma “Garanzia giovani” 17 delle quali a tempo indeterminato, 7 in apprendistato professionalizzante e 2 a tempo determinato; 74 nuove

assunzioni a tempo indeterminato tramite il programma “Garanzia lavoro”; 14 trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato tramite il programma “Garanzia lavoro”; 45 nuove attivazioni di tirocini attraverso il progetto “Puoi”; 31 nuove attivazioni di tirocini attraverso il progetto “Garanzia giovani”.

Il gruppo di lavoro, fa sapere la Cna pescarese diretta da Carmine Salce, nel 2020 si cimenterà anche con la fase due del reddito di cittadinanza, con i beneficiari che saranno assistiti per la ricerca di lavoro attraverso le Apl. Il presidente della Cna di Pescara Odoardi:

In una regione dove gli effetti della crisi restano importanti sul tessuto economico e produttivo la possibilità di utilizzare incentivi di qualunque natura per assumere offre lo spazio per incrociare positivamente domanda e offerta di lavoro. E trova da parte delle imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni, una risposta positiva. Il problema, semmai, è quello di far conoscere ai destinatari, penso in particolare ai giovani, l’esistenza delle diverse offerte e opportunità in campo

La Cna, ha aggiunto Odoardi, nel 2020 rafforzerà gli strumenti informativi con una rete di collegamenti più stabile con istituzioni locali, università e mondo dell'istruzione in genere.