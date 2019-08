Notte dello Shopping a Pescara, corso Vittorio chiuso e parcheggi gratis nell'area di risulta

Tutto pronto a Pescara per la Notte dello Shopping sotto le stelle in programma nella serata di sabato 10 agosto.

Per consentire il regolare svolgimento dell'evento il Comune ha predisposto un'ordinanza per la chiusura di corso Vittorio Emanuele II.

Questi, nel dettaglio, i divieti previsti dalle ore 15:30 di sabato 10 agosto fino alle ore 1 di domenica 11 agosto e comunque fino alla fine della manifestazione:

divieto di transito, sosta e di fermata, con rimozione forzata, in Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra piazza Duca D’Aosta (inclusa) fino all’intersezione con corso Umberto I.

Previsto anche lo spegnimento delle telecamere poste ai varchi di ingresso della Ztl cittadina per permettere all’occorrenza il transito e la sosta breve di soli mezzi a supporto della manifestazione.

La sosta sull’intera area di risulta adibita a parcheggio, è fruibile gratuitamente a partire dalle ore 18 alle ore 24 del giorno 10 agosto.