Notte di San Lorenzo a Pescara, Cna: "Esclusi senza motivo"

Cna esclusa dall'organizzazone della "Notte di San Lorenzo", l'evento che si terrà sabato 10 agosto in centro organizzato dai commercianti e dalle altre associazioni di categoria, e patrocinato dal Comune. L'associazione si è detta stupita e rammaricata in quanto non ci sarebbe nessun motivo per questa scelta:

Una esclusione incomprensibile operata dall’amministrazione comunale e dall’assessorato al Turismo nei confronti di una sigla come la nostra, che ha sempre collaborato con impegno, competenza e lealtà alla organizzazione di eventi. Una sigla, tra l’altro, che ha un forte radicamento e una forte presenza nella città tra artigiani e commercianti La scelta di non coinvolgere la CNA di Pescara, contrariamente a quanto accaduto con altre associazioni d’impresa stride peraltro con il clima di fattiva collaborazione di cui ha dato prova ieri l’incontro tenuto dalla commissione permanente “Attività produttive e politiche per l’istruzione”; incontro in cui è stata ribadita l’intenzione di coinvolgere pienamente il mondo delle associazioni d’impresa nelle scelte fondamentali di governo

Ricordiamo che l'evento prevede giochi, eventi, attrazioni lungo le strade del centro fino a tarda notte con l'apertura straordinaria serale dei negozi.