Notte dei Saldi: speranze ed auspici di Confcommercio

Grandi aspettative per la Notte dei Saldi da parte dei commercianti del centro di Pescara. Sabato 7 luglio infatti ci sarà la Notte dei Saldi, in concomitanza con il Pescara Comic Convention. Due eventi su cui puntare per riempire le strade del Centro Commerciale Naturale con i cittadini ed i turisti pronti ad approfittare degli sconti per l'inizio dei saldi estivi accompagnati dai tantissimi eventi sparsi per tutte le strade del centro cittadino.

L’obiettivo è quello di ingenerare nel consumatore, locale o turista, la consuetudine di venire a Pescara, perché l’offerta qualitativa dei negozi è alta e contemporaneamente è stato predisposto un calendario di eventi che assicura sempre qualcosa di interessante e di divertente. Vogliamo fare in modo che la gente torni a fare acquisti in città perché, rispetto ai centri commerciali, offriamo di più in termini di servizio e qualità e anche perché significa rafforzare l'mmagine della nostra città. Laddove il piccolo commercio di vicinato è morto le città sono divenute più buie, più brutte ed insicure. La relazione che c'è tra piccolo commercio e città è ineludibile in quanto prima ancora di essere commercianti, tutti noi siamo dei cittadini: amiamo la nostra città, la abitiamo e vogliamo che sia più bella e attraente. I presupposti per fare bene ci sono, bisogna solo crederci e lavorare tutti assieme per il bene di

Pescara