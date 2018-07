Notte Bianca, balneatori pronti al tutto esaurito: "Non dev'essere l'ultima edizione"

Balneatori pescaresi pronti per la Notte Bianca dell'Adriatico, in programma domani a Pescara. Riccardo Padovano, presidente del SIB Confcommercio, auspica il tutto esaurito nelle attività commerciali e ricettive cittadine, ricordando che i balneatori hanno incontrato l'assessore Cuzzi per essere coinvolti nell'organizzazione dell'evento, aggiungendo che la Notte Bianca dev'essere un appuntamento fisso estivo per la città.

"Abbiamo letto in questi giorni che questa potrebbe essere l’ultima edizione della Notte dell’Adriatico, ma ci auguriamo come associazione balneatori che, indipendentemente da chi guiderà il Comune il prossimo anno, questo appuntamento ormai consolidato e noto anche fuori dai confini regionali venga riconfermato. Tra l’altro, dopo un mese di giugno caratterizzato da un meteo altalenante con una riduzione dei fatturati degli stabilimenti balneari del 20%, ci aspetta un week end con il pienone sulle spiagge"

Padovano ha aggiunto che gli alberghi e le case vacanza iniziano ad essere pieni, e la città ha già accolto tanti turisti sulle spiagge ricordando che è stata rinnovata la convenzione con Trenitalia che prevede sconti per chi arriva negli stabilimenti con i treni.