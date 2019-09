Nomine Regione, Federmanager lancia un appello: "Sì alla competenza, no ad altre logiche"

Scegliere i manager degli enti pubblici, a partire da quelli per ambiti cruciali come le Asl, in base esclusivamente a criteri di competenza, e non in base ad altre logiche. L'appello arriva da Federmanager Abruzzo con il presidente Corneli, che commenta le recenti nomine della Regione per quanto riguarda i dirigenti espimendo perplessità per il fatto che ad ogni avvicendamento politico vi siano quote di potere e dei nomi scleti per logiche estranee da quelle della pura competenza professionale.

Non sto qui a criticare regole e consuetudini degli avvicendamenti, né il concetto di spoilsystem, che interessa tutte le coalizioni e forze politiche, ma sarebbe utile e anche opportuno che le persone scelte rappresentassero con la propria storia talenti ed energie del territorio e non delle quote di questo o quel partito. Lo dico con cognizione, perché, ad esempio, Federmanager raggruppa professionisti a prescindere dal proprio credo politico e il denominatore comune di tutti è proprio la competenza che ognuno dei nostri scritti esprime nel proprio ambito, pubblico o privato che sia.

Federmanager poi evidenzia come da tempo l'associazione sia concentrata proprio sul concetto delle competenze, ricordando che la professionalità e le competenze sono il principio di base ed indispensabile per garantire crescita e sviluppo al territorio.