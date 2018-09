Il Comune di Spoltore dice no al gioco d'azzardo e alle slot machines

No al gioco d'azzardo. È un'opposizione netta quella espressa dal Comune di Spoltore, che ieri pomeriggio ha approvato in consiglio una mozione di Filomena Passarelli (M5S) con cui si stabilisce l'adesione dell'Ente al manifesto dei sindaci per la legalità.

Il sindaco Di Lorito ha annunciato che si studierà un provvedimento di defiscalizzazione per i bar e i locali che rinuncino alle slot-machines.

"Lo Stato", ha detto il consigliere Passarelli, "impiega enormi risorse economiche per curare i dipendenti dal gioco d'azzardo patologico: in Italia vi sono 15 milioni di giocatori abituali, due milioni a rischio patologico e circa 800 mila giocatori già patologici. E' facile per loro accedere alla rete diffusissima di spazi adibiti al gioco, nonché ai nuovi giochi a risposta immediata anche on line dalla propria abitazione".

Il documento votato dal consiglio comunale di Spoltore impegna ad adottare misure specifiche per limitare le sale da gioco e il loro orario di apertura. Si valuterà anche l'attivazione di un presidio locale dell'Osservatorio regionale per la Ludopatia.