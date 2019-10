Negozi e imprese, a Pescara è ancora crisi: chiuse 260 attività

Prosegue a Pescara la crisi di imprese e negozi che continuano a cessare la propria attività.

Nel secondo trimestre del 2019, nella nostra provincia, hanno cessato l'attività 260 imprese mentre 251 sono quelle che si sono iscritte nel registro della Camera di Commercio.

Questo quanto dicono i dati di Infocamere aggiornati a giugno 2019 elaborati dall'associazione di categoria Confesercenti come riferisce l'Ansa Abruzzo.

Di quelle che hanno chiuso i battenti, 127 sono nel settore del commercio (114 iscrizioni), 34 in quello del turismo e della ristorazione (34 iscrizioni) e 99 nel settore dell'artigianato (110 iscrizioni). Le imprese complessivamente attive nei tre settori sono 19.180 mentre a giugno dello scorso anno erano 19.239. Se l'artigianato è l'unico a far registrare un saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni, in realtà è il settore che se la passa peggio: le imprese attive sono 7.080, contro le 7.224 del giugno 2018. Leggermente migliore la situazione per il commercio (9.771 attive nel 2019 contro le 9.719 dello scorso anno) e per turismo e ristorazione (2.329 attive nel 2019 contro le 2.296 del 2018).