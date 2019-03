Negozi, Confcommercio: "A Pescara diminuiscono quelli in centro"

A Pescara aumenta il numero totale di negozi rispetto a 10 anni fa ma diminuiscono quelli del centro storico della città.

A rilevarlo è l'indagine condotta da dall'Osservatorio curato dall'Ufficio Studi di Confcommercio sulla ''Demografia d'impresa nelle città italiane''.

Il numero di attività commerciali nel centro storico del capoluogo adriatico è passato da 160 del 2008 a 139 del 2018.

In generale, nelle città medie italiane, si assiste a un calo del 13% e a un cambiamento nella dinamica delle categorie, con una buona crescita anche dei negozi di computer e telefonia del 26,3% a svantaggio delle pompe di benzina -27,9%, e dei generi più tradizionali come mobili e ferramenta -23,2%, libri e giocattoli -22,9%, vestiario e calzature 15,4%. Un fenomeno che mette a serio rischio declino i centri storici di tutte quelle città, come la nostra, meno vitali da un punto di vista della popolazione, dove il calo demografico è più sentito.

Nella nostra città il numero totale dei punti vendita è aumentato dai 1.728 nel 2008 ai 1.820. Erano 1.793 nel 2016.

A livello italiano tra il 2008 e il 2018 circa 64mila negozi hanno abbassato definitivamente la saracinesca, con una riduzione dell'11,1%.

Di seguito tutti i dati dell'indagine diffusa la scorsa settimana da Confcommercio: