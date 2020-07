Si chiama NeedFy ed è l'app ideata da 4 giovani abruzzesi (2 pescaresi) per vivere la movida in sicurezza

Si chiama NeedFy ed è la nuova app ideata da 6 giovani italiani (di cui 4 abruzzesi) esperti di informatica e marketing che come scopo ha quello di far vivere in sicurezza la movida.

Tra i 4 abruzzesi anche 2 pescaresi: Omar Cocchiarella e Teo Miscia che hanno lavorato insieme a Omar Di Marzio di Chieti, Giulio Fischietti di Fossacesia, Enrico Rocchetti di Senigallia e Cristian Greco di Bernalda (Matera).

L'applicazione si può scaricare gratuitamente sugli store Apple e Google e mira a mettere in contatto discoteche e locali da ballo con il pubblico, per facilitarne l'incontro e rispettare le norme di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria. Dunque nessuna fila all’ingresso e nessun rischio di assembramento per gli ospiti e, soprattutto, la garanzia per i gestori di un registro costantemente aggiornato dei fruitori della propria struttura, in ottemperanza alle norme e scaricabile in qualsiasi momento.

L’app nasce, infatti, per raccogliere tutti gli eventi dell’estate 2020, da nord a sud, nei principali locali da ballo e nelle migliori località italiane, e per fornire una vetrina esaustiva e facile da sfogliare, che consente al fruitore di scegliere la sua serata estiva italiana, ed esservi condotto con estrema semplicità grazie alla mappa interattiva collegata.

Viste le rigide prescrizioni anti Covid, per ogni locale che si registra la piattaforma genera automaticamente il suo personale Qr Code da posizionare all’ingresso del locale e che servirà all’utente che giunge attraverso NeedFy di effettuare il suo check-in con scansione Qr Code in pochissimi secondi e con la massima semplicità, evitando così code e lungaggini.

