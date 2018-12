Natale 2018, le previsioni di Confcommercio sugli acquisti a Pescara

Federmoda/Confcommercio, con il presidente Enzo D'Ottaviano, fa il punto della situazione per quanto riguarda le previsioni di acquisto dei regali di Natale per le prossime festività da parte dei pescaresi. Se i dati dimostrano che a livello nazionale gli italiani spenderanno in media 171 euro a testa, D'Ottaviano sottolinea come l'inizio del mese di dicembre sia stato sottotono sul fronte degli acquisti a Pescara, confidando nei due prossimi week end:

Certo non aiuta la recente liberalizzazione delle vendite promozionali che ha consentito sconti e promozioni anche sotto Natale rendendo ancora più difficile il nostro lavoro. Ci auguriamo che l’attrazione delle Luci d’Artista e il tempo clemente che si prevede induca tante persone a venire a comprare nei negozi di Pescara privilegiando la qualità e il servizio dei commercianti tradizionali rispetto all’invasione delle catene low cost ormai presenti ovunque e non solo nei Centri Commerciali.

Favorire il commercio locale significa dare forza al tessuto imprenditoriale del territorio e dare un futuro ai nostri figli visto che le risorse continuano a circolare in città anziché uscire dal circuito verso le multinazionali.

Federmoda poi ricorda come i piccoli negozi, con le loro insegne accese siano un presidio fondamentale per evitare che le strade diventino buie ed insicure.