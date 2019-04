Musei abruzzesi, l'allarme dei sindacati: "Poco personale e disorganizzazione"

Una situazione drammatica che si aggraverà ancor di più in questi giorni di festa e per le iniziative previste dal Polo museale abruzzese per la primavera ed estate. I sindacati Fp-Cgil, Fp-Cisl, Pa-Uil, Flp-Bac, Confsal-Unsa Abruzzo lanciano nuovamente l'allarme evidenziando come ci sia una carenza di personale di 45 unità, una gestione non efficiente dei poli museali ed un'organizzazione inesistente sia a livello dirigenziale che operativo.

I sindacati proseguono:

La maggioranza delle sedi versa in uno stato di totale abbandono, con gravi ripercussioni sull'immagine delle stesse e sulla fruizione da parte dei visitatori che risulta in costante documentata diminuzione. Nella stragrande maggioranza degli istituti afferenti al Polo Museale dell’Abruzzo viene disatteso il D.lgs 9 aprile 2008 n.81 art. 63 “requisiti di salute e sicurezza” e art. 64 comma

1 lettera a, b, c, d, e “obblighi del datore di lavoro” in quanto gli stessi risultano privi di qualsiasi contratto di manutenzione, mettendo di fatto a rischio l’incolumità sia dei dipendenti che dei visitatori

Il personale è in stato di agitazione con convocazione il 7 maggio di un incontro con il segretariato regionale sindacale, in attesa di un incontro con la dirigenza come chiesto dall'assemblea dei dipendenti del 15 aprile.