Morte Daniele Becci, il cordoglio della Cna: "Una figura che ci mancherà molto"

Il presidente e il direttore della Cna di Pescara, Cristian Odoardi e Carmine Salce, partecipano al cordoglio generale per la scomparsa di Daniele Becci, neo presidente della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, morto ieri a Pescara. Un legame solido, inossidabile, quello tra l'ex presidente della Camera di Commercio di Pescara e la confederazione artigiana, nato nel lontano 2008.

"Allora gettammo le basi per un rapporto stretto e unitario, fondato sulla condivisione, tra le diverse associazioni d'impresa - ricorda Salce - e proprio in Daniele trovammo la persona in grado di rappresentare la sintesi. Ed è questa la ragione per cui per ben due volte è stato confermato alla guida dell'ente camerale adriatico".