Montesilvano, via Almirante: cantiere aperto per la nuova scuola dell'infanzia

Una scuola nuova di zecca e dotata di moderne tecnologie. Il direttore dei lavori, architetto Massimo Balsini, ha illustrato all'assessore alla Pubblica Istruzione Maria Rosaria Parlione, la struttura portante che ospiterà la scuola dell'infanzia di via Almirante. La costruzione procede secondo il crono programma stabilito.

Si compone di tre sezioni, più un'aula per le attività speciali. Altri vani ospiteranno due depositi, una lavanderia, due bagni, un'aula per i docenti con servizi sanitari e ripostiglio inclusi e lo spazio mensa per un totale di 280 metri quadri calpestabili.

Le mura sono rinforzate con cordoli in cemento armato, l'impianto termico scorre sotto la pavimentazione e le stanze sono dotate di sistema di aerazione meccanica, nel pieno rispetto del risparmio energetico. Prima di Natale la scuola sarà consegnata al Comune che, a sua volta, assegnerà il secondo lotto dei lavori riguardante l'area esterna.