Montesilvano nella top 10 delle destinazioni italiane preferite dagli stranieri

Montesilvano entra nella top 10 delle destinazioni italiane preferite dagli stranieri. La cittadina del Pescarese finisce per la prima volta in questa speciale classifica stilata dalla piattaforma digitale per la ricerca di voli e hotel Momondo.it. Roma, Venezia e Milano si confermano le mete italiane più gettonate dagli stranieri.

Per chi invece vuole trascorrere giornate all’insegna del relax e del mare, la Sicilia si dimostra una regione molto ricettiva e in grado di accogliere turisti stranieri nelle sue splendide località marittime. È infatti la regione preferita da chi visita il Bel Paese, con 2 città in classifica: Palermo (4°) e Catania (7°).

In decima posizione c'è l'interessante proposta di strutture di Montesilvano, che con un calo del 22% dei costi rispetto allo scorso anno e una tariffa media di 53 € a notte si conferma la località più economica dove soggiornare.