Montesilvano, pagamento TARI: ecco tutte le agevolazioni

Una buona notizia per i contribuenti che hanno i requisiti per accedere alle forme agevolate di pagamento del tributo sui rifiuti. Presentando apposita domanda e allegando la dichiarazione ISEE si può ottenere l'esenzione totale o parziale sulla base di determinate caratteristiche.

Tra le categorie individuate risultano le persone con disabilità e quelle assistite permanentemente dal Comune, coloro che vivono in uno stato di disagio economico certificato dall'Azienda Speciale per i Servizi Sociali, gli invalidi al 100% che usufruiscono del servizio di accompagnamento e con un reddito inferiore agli 8000 euro annui, gli anziani con più di 65 anni che vivono da soli ed i nuclei familiari composti da due anziani di cui uno con più di 65 anni e uno con più di 75 anni. Anche per questi ultimi vale il discorso relativo al valore ISEE, così come per le giovani coppie che abbiano contratto matrimonio nell’anno precedente a quello per il quale si richiede l’agevolazione, con età uguale o inferiore ad anni 35.

In tutti questi casi bisogna dimostrare di non avere altre abitazioni di proprietà, mentre per le nuove attività è prevista una sostanziale riduzione, ad esclusione di sale giochi, agenzie di scommesse, locali con giochi d’azzardo, video lotterie e “slot machine”. Esenzione totale del pagamento per gli stabili adibiti ad uffici comunali e servizi pubblici e riduzione fino al 75% per gli edifici luogo di culto.