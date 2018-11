Montesilvano: seminario della Confesercenti per i piccoli imprenditori sulla "pace fiscale"

La Confesercenti provinciale, nella sua nuova sede di Montesilvano, organizza per lunedì 26 novembre alle ore 15,30 una giornata di studio riguardante il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali, come previsto dal nuovo decreto, meglio conosciuto come "pace fiscale".

Tutte le novità sul condono e sugli strumenti ad esso correlati, saranno illustrati dalla dott.ssa Rosa Di Nizio, responsabile dell'area contabile di Confesercenti, e dai colleghi dott. Luca Esposito e dott. Giovanni Di Lullo. Gli interessati dovranno presentarsi all'appuntamento nella nuova sede di Confesercenti a Montesilvano, in Corso Umberto, 332 (1° piano).