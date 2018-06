Montesilvano, semafori killer: dove finiscono i soldi delle multe?

Che fine fanno i soldi delle multe dei semafori "killer" a Montesilvano? Vengono investiti per la sicurezza stradale o per altri scopi?. E' quanto chiede di sapere Federconsumatori Abruzzo, che interviene in merito all'installazione di nuovi Photored ai semafori delle strade principali di Montesilvano.

La legge infatti prevede che gli incassi delle multe siano utilizzati dai comuni esclusivamente per migliorare la viabilità e sicurezza stradale, e non per "fare cassa" per far quadrare i bilanci. Per questo chiede di conoscere gli investimenti fatti dal Comune e i progetti per il futuro.