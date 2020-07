Montesilvano e Rocca di Papa unite nel segno della vocazione turistica

L'assessore al turismo del Comune di Montesilvano Deborah Comardi, il presidente del Sib Confcommercio Riccardo Padovano e il presidente di Alberghiamo Daniela Renisi hanno incontrato Luca Mariotti, massimo esponente della Pro Loco del Comune di Rocca di Papa, località in provincia di Roma. Ne è nato un accordo cordiale di interscambio turistico, con visite guidate e iniziative per promuovere rispettivamente i due territori.

Da Montesilvano partiranno gruppi organizzati che andranno in gita nella bella cittadina medievale, situata ai piedi del Monte Cavo. Rocca Di Papa gode di splendide vedute paesaggistiche. La sua attrazione principale è la fortezza, circondata da antiche chiese e rovine dell'impero romano. I cittadini roccheggiani, invece, saranno attesi soprattutto in estate per una piacevole vacanza estiva. A settembre una delegazione montesilvanese si recherà in visita ufficiale sul posto per definire l'iniziativa con l'assessorato al turismo.