Montesilvano: al via ad agosto il rimborso dei libri scolastici

Le spese sostenute dalle famiglie con reddito pari o inferiore a 15.493 euro annuo, utilizzate per l'acquisto dei libri di testo scolastici, verranno restituite attraverso il bando emanato dall'Amministrazione Comunale. L'Ente pubblico erogherà l'indennizzo tramite istituti di credito convenzionati. Saranno circa 500 le persone che otterranno i rimborsi per un totale di 95.000 euro di contributi erogati. Nei prossimi giorni, sul sito del Comune, verrà pubblicato il calendario per potersi recare in banca. L'assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Rosaria Parlione, fa sapere che si potrà dare inizio alle operazioni di rimborso a partire dalla prima settimana di agosto