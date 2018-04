Montesilvano, presentato il baby point a disposizione dei turisti

Si chiama "Via Lattea" ed è un luogo attrezzato per accudire i neonati dove è presente un baby point free con area di allattamento, fasciatoio e scalda pappa. Daniela Renisi, presidente di AlberghiaMo, ha illustrato il progetto che ha come scopo quello di creare una rete di imprese turistiche e commerciali in grado di offrire spazi adibiti alle esigenze delle neo mamme.

Sono già 14 gli hotel che hanno aderito e nella giornata di ieri è stata esposta anche una poltrona ecologica, interamente realizzata con materiale riciclabile, che andrà ad arricchire lo spazio pensato appositamente per questa idea progettuale.