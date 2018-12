A Montesilvano 13 nuovi chioschi per il commercio mordi e fuggi

Torna sul tavolo dell'amministrazione comunale l'idea dell'ex assessore Claudio Daventura che nel 2011 lanciò un progetto di realizzazione di 30 chioschi in legno destinati ad uso commerciale.

"La cosa si farà - anticipa l'assessore al Commercio e Attività produttive Ernesto De Vincentiis - ma ridimensionando la dislocazione in soli 13 casotti di diverse forme e dimensioni. Ora lavoreremo in tempi brevi per realizzare il bando a disposizione degli imprenditori, garantendo così nuovi posti di lavoro che non andranno a contrastare altre attività commerciali".

Le tipologie merceologiche adibite per la cosiddetta vendita "take away" saranno principalmente:

bar e caffetterie

paninoteche

bruschetterie con arrosticini da asporto

rosticcerie

ortofrutte

fiorai

Sorgeranno in alcune zone specifiche, che per la precisione sono: