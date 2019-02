Economia Montesilvano / Via Abruzzo

Montesilvano: lavori di restyling su viale Abruzzo, c'è l'ok del Comune

Dopo via Roma e via Lazio è la volta di un'altra importante arteria cittadina. Tanti i lavori di miglioramento che inizieranno tra due settimane per 235mila euro. L'annuncio è stato dato dall'assessore ai lavori pubblici, Valter Cozzi