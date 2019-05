A Montesilvano arriva la fibra ottica per navigare in Internet ad alta velocità

Inizia il cablaggio per la rete di fibra ottica a vantaggio di privati ed imprese. L'accordo raggiunto tra Comune di Montesilvano e la società Open Fiber consentirà la copertura in banda ultra larga del territorio di Montesilvano. I lavori cominceranno entro giugno e dureranno diversi mesi. L'obiettivo è cablare almeno 10mila unità immobiliari entro la fine dell'anno.

L'investimento complessivo ammonta a 6 milioni di euro e sarà lo stesso operatore di rete a farsi carico della spesa. Nel progetto è previsto anche il cablaggio delle scuole e degli uffici comunali. Open Fiber non vende servizi in fibra ottica, ma è attivo esclusivamente nel mercato all'ingrosso, offrendo l'accesso a tutti gli operatori interessati. L'utente non dovrà fare altro che contattare un gestore di telefonia, scegliere il piano tariffario e navigare ad alta velocità.