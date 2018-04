Montesilvano: via Maresca, proseguono speditamente i lavori di ammodernamento

Via Maresca, a Montesilvano, cambia volto e già dopo questa prima parte di lavori si nota un nuovo aspetto decisamente più gradevole. Si stanno rispettando i tempi previsti dal cronoprogramma che si concluderanno entro la prossima stagione estiva. La via diventerà ciclopedonale ed accessibile soltanto a mezzi autorizzati per le operazioni di carico e scarico davanti gli alberghi. Ultimato il rifacimento dell'asfalto nella parte centrale della carreggiata e anche i marciapiedi sono stati ridisegnati.

La ditta affidataria dei lavori, Bucco Costruzioni di Chieti, dovrà adesso occuparsi delle opere idrauliche, del verde e della pubblica illuminazione. Successivamente si procederà con una particolare colorazione della strada, destinata a diventare un segmento della Bike to Coast e isola pedonale durante le sere d'estate.