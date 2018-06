Montesilvano, isola pedonale e parcheggi sulla Strada Parco: appello dei balneatori al sindaco

Isola pedonale sul lungomare solo nei week end da metà luglio in poi e sotto Ferragosto, e soprattutto parcheggi sulla Strada Parco per i bagnanti e turisti. I balneatori del SIB lanciano un appello al sindaco Maragno chiedendo di ascoltare le loro richieste per riuscire a salvare una stagione balneare partita a rilento a giugno a causa del maltempo.

A parlare è il Presidente Riccardo Padovano, che ricorda al sindaco come durante un incontro abbia assicurato che, qualora a Pescara sarebbero stati attivati i posti auto sulla Strada Parco, anche Montesilvano avrebbe seguito la stessa direzione.

A questo punto attendiamo che la stessa determinazione mostrata per aprire il parcheggio alla Stella Maris venga mostrata anche per i parcheggi sulla strada parco la cui attuazione avrebbe costo zero e anzi farebbe anche entrare risorse economiche nelle casse del Comune.

Aggiungo che siamo anche disposti come balneari a farci carico della gestione dei parcheggi con personale addetto alla sosta nei week end; si tratta di un provvedimento facile da attuare che negli anni scorsi, nei tratti di litorale in cui è stato sperimentato, ha dato grandi benefici specie alle famiglie con figli piccoli obbligate ad utilizzare l’auto per recarsi al mare

Sulla questione dell'isola pedonale sul lungomare, i balneatori ricordano invece come l'anno scorso la chiusura totale per 2 mesi tutte le sere si sia dimostrata fallimentare, mentre potrebbe essere utilie nei week end da metà luglio in poi ed a cavallo di Ferragosto, quando l'affluenza turistica è massima.