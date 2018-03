Montesilvano, incontro tra Comune e operatori per rilanciare il commercio cittadino

Idee chiare, mirate e ben orientate ad una crescita del settore commerciale nel circuito cittadino. La strategia che si intende applicare è stata illustrata ai diretti interessati nel corso di un incontro tra gli esponenti della pubblica amministrazione e i commercianti di Montesilvano.

Presenti alla riunione i rappresentanti delle associazioni Confesercenti e Montesilvano nel Cuore che hanno predisposto, in sinergia con gli amministratori locali, in piano condiviso di sviluppo per risollevare il mercato. I punti focali sono incentrati sull'ampliamento delle zone di pregio, un piano insegne, la ricollocazione dei cassonetti stradali lungo le vie a vocazione commerciale e l'installazione di apposita segnaletica indicante il centro commerciale naturale.

Si è parlato anche della limitazione del transito di mezzi pesanti lungo la Nazionale e l'ampliamento al sabato del mercato rionale. Si pensa anche ad iniziative e manifestazioni per favorire lo shopping nel centro urbano e nei prossimi giorni si prevedono nuovi incontri con gli operatori delle varie categorie del settore merceologico.