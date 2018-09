Montesilvano: i lavori sono finiti, taglio del nastro per via Maresca

Alla cerimonia inaugurale della nuova via Maresca, il Sindaco di Montesilvano ha espresso il suo compiacimento per "aver rispolverato un progetto rimasto per troppo tempo nel cassetto. Una riqualificazione all'insegna della sostenibilità che permette ai turisti e ai nostri concittadini di riappropriarsi di un luogo fortemente ricettivo".

I lavori, progettati dall'architetto Mario D'Urbano e dalle ditte Bucco Costruzioni e Asfalti Zaccardi, sono stati portati a termine nel rispetto delle previsioni. Illuminazione al led, marciapiedi a raso e la caratteristica del manto stradale stampato che si trasforma in una gigantesca scacchiera nella zona terminale di piazza Kennedy.